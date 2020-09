Leite entrega frota e equipamentos de proteção ao Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) recebeu do governo gaúcho novos veículos e equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção respiratória (EPRs). A entrega da frota, composta por cinco caminhões-tanque e um encarroçamento de caminhão-tanque, contou com a presença do governador Eduardo Leite, que observou de perto os equipamentos (foto). O governador comentou que as viaturas e os EPIs darão mais segurança aos bombeiros militares. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e o comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti, também estiveram na entrega. As aquisições custaram cerca de R$ 7 milhões. As viaturas e os equipamentos serão distribuídos em todo o território gaúcho.