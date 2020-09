Feministas e mulheres policiais entram em conflito em protesto pró-aborto no México

Centenas de feministas foram às ruas da Cidade do México, capital do país, para reivindicar a legalização do aborto. A marcha ocorreu nessa segunda-feira (29) e teve registros de confrontos (foto) em razão de um bloqueio feito pela polícia - especificamente, por policiais femininas. As manifestantes, que em maioria vestiam preto e cobriram os rostos, se reuniram no centro histórico da Cidade do México para marcharem em direção ao Zólaco, praça central da capital. De acordo com a AFP, o confronto começou quando as participantes do protesto pintaram e depredaram mobiliário e monumentos públicos. A polícia respondeu com spray de pimenta, o que aumentou as tensões. O resto da marcha foi impedido por mulheres equipadas com escudos. O protesto pede pela descriminalização do aborto no México - atualmente, só é permitido na capital e em Oaxaca em até 12 semanas de gestação.