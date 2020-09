Partida de dois dias abre Roland Garros como a 2ª mais longa da história do torneio

Seis horas e cinquenta e dois minutos. Essa foi a duração da partida entre o italiano Lorenzo Giustino e o francês Corentin Moutet (foto), que se tornou a segunda mais longa da história do Roland Garros, Grande Slam de tênis disputado na França e que começou nesse final de semana. O jogo, que iniciou no domingo (27), terminou na segunda-feira (28) com vitória de Giustino por 3 sets a 2, com parciais de 0/6, 7/6 (7), 7/6 (3), 2/6 e 18/16. O confronto foi válido pela primeira rodada do torneio. A partida mais longa de Roland Garros foi disputada em 6h33min, também em dois dias, entre Fabrice Santoro e Arnaud Clement, no ano de 2004.