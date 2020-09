Incêndios devastam vinhedos do Vale do Napa, na Califórnia

Os incêndios quadruplicaram de tamanho, devastando áreas de vinhedos no Vale do Napa, na Califórnia, nos Estados Unidos. A região é mundialmente famosa pela produção de vinhos e o fogo já devasta cerca de 4,5 mil hectares. Entre os vinhedos estão Chateau Boswell Winery, em Santa Helena, Merus Wines e Davis Estates, que também estão ameaçados pelas chamas. Nesta segunda-feira (28), o fogo consumiu residências na cidade de Santa Rosa (foto), a cidade mais populosa com 177 mil habitantes, que já foi atingida por incêndios há três anos. O condado de Sonoma e Napa, que incluem as cidade Santa Helena e Calistoga, receberam ordens das autoridades para evacuação obrigatória. Desde o mês de agosto,, que são causados pela seca, ventos fortes e altas temperaturas. As mudanças climáticas são grande fator para a intensidade crescente dos incêndios.