Festival de Cinema de Gramado encerra edição histórica

A Cerimônia de Premiação, apresentada por Marla Martins, Roger Lerina e Renata Boldrini direto do Palácio dos Festivais, em Gramado, iniciou em ritmo de festa. A revelação dos vencedores e a entrega dos Kikitos sempre é uma grande celebração ao cinema brasileiro e ibero-americano. E desta vez, no 48º Festival de Cinema de Gramado, não foi diferente. Separados pela distância física, mas aproximados pela tecnologia e pela vontade de integrar a primeira edição multiplataforma, as equipes participaram por telão. Atentos e emocionados, ouviram e vibraram a cada revelação desta edição histórica. O longa pernambucano “King Kong en Asunción”, de Camilo Cavalvante, conquistou três Kikitos, entre eles o de Melhor Filme do 48º Festival de Cinema de Gramado. Andrade Júnior, o protagonista que infelizmente não chegou a ver a obra concluída porque faleceu em maio de 2019, foi reconhecido como Melhor Ator.