Mais de 32 km de asfalto da Capital serão requalificados

A prefeitura assinou o contrato com a empresa Schaffer Construtora LTDA e Toniolo Busnelo S.A. para a execução de mais três lotes do Programa de Requalificação Asfáltica, dois estruturais e um funcional. Através dos contratos, 20 ruas, estradas e avenidas da Capital passarão por obras, totalizando mais de 32 km. Além da recuperação completa do pavimento, com aplicação de polímero, composto químico que aumenta a durabilidade do asfalto, as obras abrangem acessibilidade, sinalização e serviços de drenagem, com a limpeza de 44 mil metros de rede e 937 bocas de lobo. Serão implantados 250 metros de rede, 64 bocas de lobo e ainda 36 placas de concreto em corredores de ônibus. A ordem de início dos trabalhos será assinada no começo do mês de outubro.