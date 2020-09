Novo ataque próximo a jornal Charlie Hebdo leva à investigação por terrorismo

As autoridades de terrorismo francesas estão investigando o ataque com faca, ocorrido nas proximidades da antiga sede do jornal satírico Charlie Hebdo nesta sexta-feira (25). O incidente, em Paris, deixou duas pessoas seriamente feridas. A polícia francesa afirmou à CNN, no entanto, que não há risco de vida. Um suspeito foi preso perto da Praça da Bastilha pouco tempo depois do ataque. Aas autoridades prenderam dois suspeitos e abriram investigação por homicídio e associação criminosa terrorista, devido ao local do crime. Um atentado terrorista atingiu a redação do Charlie Hebdo em janeiro de 2015, o que resultou na morte de doze pessoas e deixou 5 feridos graves. Os suspeitos do tiroteio em massa estão passando por julgamento na França, o que coincide com o ataque em faca.