Placar de 69 a 0 na Assembleia do Rio dá prosseguimento à processo de impeachment

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que durou mais de 7 horas na quarta-feira (23), a decisão tomada pelos deputados estaduais, na prática, não alterou a situação do governador Wilson Witzel (PSC),Investigado por desviar recursos na área da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus, Witzel, no formato virtual (foto), bem que tentou se audefender na Alerj, sem a participação de seus advogados. Mas o placar ostensivo de 69 a 0 mostrou que, se depender de aliados no plenário, seguirá longe do Palácio Guanabara. No lugar de Witzel, atualmente quem comanda o governo estadual é seu vice Claudio Castro, de mesmo partido (PSC).