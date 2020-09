No Grenal dos números, Tricolor fica marcado positivamente

entrou para a história dos números da rivalidade entre Grêmio e Inter. Em seu centésimo jogo com a camiseta Tricolor, Pepê marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 ao time de Renato Portaluppi, que ultrapassou Felipão na lista de técnicos com mais partidas pelo Grêmio, tornando-se o segundo (365 partidas), atrás apenas de Oswaldo Rolla, o "Foguinho" (383). Já pelo lado Colorado, D'alessandro fez seu jogo de número 500 pelo Inter e Coudet atingiu a marca negativa de cinco jogos sem sequer marcar gol, com quatro derrotas e um empate desde que assumiu o comando técnico. Ao todo, são 10 jogos de invencibilidade do Grêmio frente ao Internacional. E a primeira vitóriafoi para o Grêmio.