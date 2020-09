Gramado recebe a instalação de dois sismógrafos após pequenos tremores de terra

Os tremores de terra ocorridos em Gramado, entre 21 de agosto e 8 de setembro, poderão ser estudados com maior profundidade a partir da instalação de dois sismógrafos no município. Os equipamentos, instalados por pesquisadores da Universidade de São Paulo (UPS), permanecerão durante um ano registrando atividades sísmicas que venham a acontecer. Os abalos, ainda que de menor porte, foram sentidos com maior incidência no bairro Piratini, local que estará cercado agora, segundo o geólogo da Prefeitura de Gramado, Paulo Stahnke. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com atividade sísmica bem menor do que a média do País. Na sexta-feira (18), um terremoto de 6,9 graus atingiu o Atlântico perto de Fernando de Noronha vários tremores foram registrados na Bahia entre o fim de agosto e o início de setembro.