Smams isola área na Orla do Guaíba para proteger ninhos de quero-queros

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) de Porto Alegre intensificou o isolamento em área da Orla do Guaíba onde aves quero-quero (foto) fizeram ninhos. Uma placa de indicação do local foi instalada para evitar que pessoas se aproximem da morada dos pássaros. A equipe da pasta confirmou que há dois ovos de quero-quero que ainda não abriram, sendo assim necessário o isolamento também com faixas sinalizadoras, para a melhor locomoção das aves. Segundo a Bióloga Soraya Ribeiro, coordenadora da equipe de Faunas, “retirá-las de lá seria quase uma sentença de morte devido a sua fragilidade. Em cativeiro, os filhotes não teriam como aprender com seus pais a se alimentar e a voar”. O espaço onde as aves se encontram será vigiado pela Guarda Municipal durante as patrulhas. Pessoas flagradas tentando incomodar os animais poderão ser enquadradas na lei de crimes ambientais.