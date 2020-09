Zendaya faz história e HBO surpreende com maior número de vitórias no Emmy Awards

A 72ª edição dos Emmy Awards desse domingo (20) foi na onda de outros grandes eventos durante a pandemia da Covid-19. Com brincadeiras e uma plateia de papel (foto), o comediante e apresentador Jimmy Kimmel conduziu a noite de premiação à distância. O grande vencedor foi Schitt's Creek, da PopTV, sendo o primeiro seriado de comédia a arrematar 7 categorias. Já a atriz de 24 anos Zendaya fez história. Por estrelar na série Euphoria, da HBO, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Emmy de Melhor Atriz de Drama. A HBO também é responsável pelo seriado que levou o maior número de prêmios. Watchmen levou quatro prêmios e outros sete no Creative Arts Emmys, somando 11 no total. A série Succession, também da emissora, levou quatro categorias. A HBO ganhou 30 Emmys, enquanto a Netflix, com 160 nominações, foi para casa com apenas duas vitórias. Confira a