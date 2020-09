Atos em todo Brasil marcam um mês da greve dos Correios

Em greve há um mês, trabalhadores dos Correios realizaram, nesta quinta-feira (17), atos em todo o Brasil. As atividades estãoe têm gerado. A categoria cobra por direitos trabalhistas e é contra a privatização da estatal. Em Porto Alegre (foto), os manifestantes se reuniram na frente do prédio sede dos Correios, no Centro Histórico, e fizeram discursos e panelaço. Atos semelhantes também ocorreram em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, Sergipe e no Distrito Federal. As mobilizações devem se estender até sexta-feira (18). Caravanas de trabalhadores devem se viajar até Brasília para uma vigília durante votação que vai julgar o dissídio coletivo da greve no Tribunal Superior do Trabalho (TST), na sexta.