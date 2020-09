Virada Sustentável em SP tem intervenções artísticas pela cidade

Com modelo inédito devido à, a 10ª Virada Sustentável SP abriu nesta quarta-feira (16) em formato híbrido de físico e virtual e provocando reflexões sobre sustentabilidade. Manifestações artísticas, projeções e grafites em locais de cinco regiões de São Paulo fazem parte da exposição, além de diversas conferências online. Uma das obras exibidas é a intervenção do artista holandês Henk Hofstra, chamada Eggcident (foto). Dois ovos gigantes estalados no asfalto do Largo do Batata alertam para as mudanças climáticas. A programação da Virada Cultural vai até o dia 18 de outubro. A agenda inclui projeções simultâneas também em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Manaus. O evento vai exibir, ainda, uma homenagem produzida em parceria com o Memorial Inumeráveis e VJ Suave sobre a luta de indígenas mortos pela Covid-19.