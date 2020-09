Animais silvestres são resgatados em bairro de Porto Alegre

Três resgates inusitados foram feitos nesta terça-feira (25) pela Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) de Porto Alegre. Atendendo a chamados de moradores de bairros da zona sul da cidade, os técnicos resgataram um pássaro tapicuru adulto, encontrado com o bico rachado, um gambá jovem e um lagarto (foto), localizado embaixo da floreira de uma casa, do bairro Guarujá. Por estarem em boas condições de saúde, tanto o gambá quanto o lagarto foram soltos na natureza. Já a ave foi levada a uma clínica veterinária conveniada, para ser avaliada e receber o tratamento adequado. Segundo a bióloga Soraya Ribeiro, coordenadora da equipe de resgate, nenhum dos animais encontrados possui comportamento agressivo se não forem importunados, portanto, perseguir ou maltratar a fauna silvestre configura crime ambiental.