RS compra 230 respiradores para tratamento da Covid-19 no SUS

O governo do Rio Grande do Sul adquiriu 230 conjuntos de respiradores e monitores para o tratamento de pacientes adultos com Covid-19 na rede pública. Os equipamentos foram comprados pela Secretaria da Saúde (SES) através de pregão eletrônico. Entre eles, 30 foram entregues na semana anterior a algumas instituições que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram contemplados o Hospital de Caridade de Rosário do Sul (5) e a Santa Casa de Uruguaiana (10) na fronteira do Estado. Na região Missioneira, a Associação Hospitalar de Santo Ângelo (5) foi beneficiada, e na Serra, o Hospital São Carlos (10), de Farroupilha. A SES afirma que os outros 200 equipamentos, que chegaram na sexta-feira (11), serão destinados conforme as necessidades da rede hospitalar do Estado.