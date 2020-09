Milhares marcham na Bielorrússia contra governo; 250 foram presos

A polícia da Bielorrússia informou, neste domingo (13), ter feito cerca de 250 prisões durante a manifestação semanal da oposição ao governo em Minsk, em protesto contra a reeleição, considerada fraudulenta, do presidente Alexander Lukashenko, já há 26 anos no poder. Em comunicado, o Ministério do Interior informou que as prisões foram realizadas por "uso de bandeiras e outros símbolos" da oposição e agitação de "faixas com mensagens ofensivas". Fontes estimaram 150 mil participantes na marcha pacífica - que, como as anteriores, não foi autorizada pela Câmara Municipal - em direção ao centro da capital neste domingo (foto). Além da renúncia do presidente e da convocação de novas eleições, os manifestantes exigem a libertação dos membros do "Presidium" do Conselho de Coordenação da oposição, incluindo uma das líderes dos protestos, Maria Kolésnikova, que se recusou a ser expulsa do país e agora está na prisão.