Ministro Luiz Fux toma posse como presidente do STF

Com a presença de Jair Bolsonaro (d) e de outras autoridades como Dias Toffoli (e),Fux tem 67 anos e é natural do Rio de Janeiro. Indicado a fazer parte da instituição em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Fux é conhecido nos bastidores por integrar a ala mais linha dura do STF, focado mais na preservação da corte do que em questões políticas, diferentemente de seu antecessor Toffoli. Faixa preta em jiu-jitsu e torcedor do Fluminense, o novo presidente terá como vice a gaúcha Rosa Weber, nascida em Porto Alegre. O mandato tem duração de 2 anos, encerrando-se, portanto, em 2022.