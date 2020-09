Céu de São Francisco fica alaranjado em decorrência das queimadas florestais

A Golden Gate, um dos cartões postais da cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, em tradução livre para o português, significa "Ponte Dourada". Só que, nesse momento, é o céu que está dourado em uma das maiores metrópoles do Estados Unidos. Em função das queimadas perdurarem na área da baía de San Francisco (duas das três maiores queimadas da história continuam ativas), a fumaça deixou o céu de São Francisco com um aspecto alaranjado (foto). Até o momento, o incêndio florestal já atingiu 930.800 hectares e perdura na Califórnia, sendo que a temporada de queimadas começou recentemente. Ao todo, 14 mil bombeiros trabalham para conter as chamas em decorrência das altas temperaturas. No último domingo, em Woodland Hills, um condado perto de Los Angeles, o termômetro marcou 49ºC.