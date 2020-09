Hotel de Porto Alegre ganha iluminação amarela em alerta para suicídios

A unidade da rede Deville em Porto Alegre ganhou iluminação especial para marcar o Setembro Amarelo, que faz alerta para o suicídio como uma questão de saúde pública e busca conscientizar as pessoas para sinais que podem levar alguém a tirar a própria vida. A fachada com luz amarela pode ser conferida à noite. A ação é uma parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e engoba o Deville Prime Cuiabá. A ação fica até o fim do mês. A voluntária do CVV Ana Luisa Felipin Pereira destaca que é preciso quebrar tabus e mitos. Em 2019, a rede também promoveu ações, com palestras em suas unidades. A iluminação externa virou alternativa devido às medidas de isolamento social. O Setembro Amarelo nasceu pela iniciativa de entidades médicas e pela Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP). O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio. São mais de 3 milhões de atendimentos por ano, realizados por 4,2 mil voluntários. Para buscar ajuda, é só ligar para o 188 (ligação gratuita ou se conectar por chat ou e-mail no