MST planta 200 árvores em São Leopoldo, em homenagem às vítimas da Covid-19

Como forma de homenagear as vítimas do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST/RS) estão plantando árvores na região metropolitana de Porto Alegre. O plantio começou nessa segunda-feira, feriado de Sete de Setembro (7), e se estende até o dia 21 de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore. As 200 mudas serão colocadas no Parque Socioambiental Pedro Antônio Maria, em São Leopoldo. A ação, que tem parceria com a Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS) e a prefeitura de São Leopoldo, ainda integra a campanha nacional do MST "Plantar árvores, produzir alimentos saudáveis", que pretende plantar mais de 100 milhões de mudas no País. O Rio Grande do Sul somava, até esta terça-feira (8), 3,8 mil óbitos pela Covid-19, de acordo com o balanço das Secretaria da Saúde de Porto Alegre e do Estado.