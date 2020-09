Bolsonaro anda em conversível Rolls Royce acompanhado por crianças no 7 de setembro

Sem o tradicional desfile de 7 de setembro devido à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, o 38º mandatário da história do Brasil,Acompanhado por cerca de 10 crianças no automóvel conversível Rolls Royce (foto), Bolsonaro percorreu a esplanada do Palácio da Alvorada no veículo antes de se juntar às outras autoridades presentes. Entre elas estavam ministros do governo federal, como Onyx Lorenzoni e Damares Alves, e o presidente do Senado Davi Alcolumbre, que, ao sair do seu carro, foi vaiado por um grupo de apoiadores de Bolsonaro. À noite, o presidente realizou pronunciamento em cadeia nacional