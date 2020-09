Praias do Rio de Janeiro lotam de novo e prefeitura faz apelo por distanciamento

Apesar das restrições à permanência de banhistas na areia, as praias do Rio de Janeiro voltaram a registrar aglomerações neste fim de semana , levando a prefeitura da cidade a divulgar apelo para que a população respeite as regras do plano de flexibilização do isolamento social. Com céu claro e os termômetros em torno dos 30°C, houve grande movimento no sábado (5) e no domingo (6) em praticamente toda a orla carioca. Foi o segundo fim de semana seguido de praias cheias na cidade. Havia muita gente com cadeiras e guarda-sóis e pouca gente usando máscara. O banho de mar está liberado desde o início de agosto, mas as pessoas não podem permanecer na areia. O estado tinha, até o meio da tarde de domingo, 232.818 casos confirmados de Covid-19, com 16.568 mortes, segundo a Secretaria de Saúde.