Evento focado em azeites deve aumentar periodicidade na Capital

Nem mesmo a chuva impediu a realização neste sábado (5) da edição de setembro da Feira do Azeite no pátio da Secretaria Estadual da Agricultura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1.384, em Porto Alegre. O evento, que é feito no primeiro sábado de cada mês, pode agora dobrar a sua periodicidade. Essa é a terceira edição do encontro, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro da Olivicultura (IBRAOLIVA), em parceria com a Secretaria da Agricultura, após alguns cancelamentos devido à pandemia de Covid-19. O encontro acontece com medidas de segurança, visando preservar a saúde dos participantes. Por exemplo, é obrigatório o uso de máscaras para os produtores e consumidores. Em relação ao distanciamento, é cumprido o decreto municipal que determina um espaçamento de 10 metros entre as bancas de azeites e não há degustações para evitar aglomeração de pessoas.