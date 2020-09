Tufão Maysak atinge Coreias e deixa devastação e pelo menos um óbito

O tufão Maysak chegou às duas Coreias trazendo devastação. O temporal deixou mais de 278.600 casas sem energia elétrica e causou pelo menos um óbito ao longo dessa quarta-feira (4) na Coreia do Sul. O caos climático obrigou 2.400 sul-coreanos a evacuarem suas casas, que foram danificadas e alagadas. Carros foram levados por enchentes e arrancaram placas, árvores e postes. Segundo o portal de notícias Global News, ventos de 126 km/h e fortes chuvas atingiram o leste da cidade de Sokcho na manhã desta quinta-feira (3), seguindo em direção à Coreia do Norte. O país liderado por Kim Jong-un registrou alagamentos nos municípios de Wonsan e Tanchon, mas não houve registro de mortes. A energia elétrica já foi restaurada em 199.400 das residências sul-coreanas, localizadas principalmente na região sul do país, como Busan e a ilha de Jeju. A Guarda Costeira do Japão ainda procura um navio de carga com 43 pessoas e mais de 5.800 cabeças de gado a bordo, que afundou na tarde de quarta. Um tripulante foi resgatado em alto mar até o momento. A previsão é de que Maysak perca a força e vire uma tempestade tropical.