Após mais de 6 meses, Papa Francisco reencontra fiéis presencialmente

as transmissões do tradicional evento das quartas-feiras passaram a ser transmitidas virtualmente para os fiéis. Antes de verem de perto o Papa argentino e ingressarem no pátio de São Dâmaso, as pessoas tiveram a temperatura corporal aferida, e na hora de se sentarem, duas áreas foram espaçadas e 500 cadeiras foram colocadas distantes umas das outras. No seu discurso, o pontífice homenageou o Líbano, que enfrenta dificuldades econômicas e políticas após a explosão do porto em Beirute.

Cerca de 500 espectadores puderam conferir o retorno do Papa Francisco, 83 anos, ao encontro cara a cara. Desde 26 de fevereiro sem contar com audiência com público, a espera de Francisco, enfim, se encerrou.