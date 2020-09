Redenção ganha novos playgrounds em etapa final de revitalização

O processo deencerrou mais uma etapa nesta terça-feira (2) com a entrega de mais dois playgrounds e dois chafarizes. Os brinquedos são feitos de madeira e aço e incluem escorregador e balanço. Com mais de R$ 2,8 milhões proveniente do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a Cyrela Sul Empreendimentos Imobiliários, as melhorias, que começaram em outubro de 2019, também incluíram reformas do cachorródromo, área de estar no entorno da Ufrgs, complexo em torno do Lago,e a colocação de saibro rosa nos passeios e vias internas. O investimento total nas obras de infraestrutura da Redenção, como é conhecido o local, está previsto para chegar a R$ 3,39 milhões, considerando projeto posteriores à finalização do contrato, como o de drenagem e outras benfeitorias no Parque.