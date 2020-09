Telhado do prédio da Intendência é revitalizado em São José do Norte

Um dos patrimônios históricos de São José do Norte, na região Sul gaúcha, o prédio da Intendência teve seu telhado reformado. A obra na estrutura custou R$ 1,6 milhão e foi concluída através da Lei Rouanet, que contou com financiamento da EBR – Estaleiros do Brasil, Mitsui & Co, Toyo do Brasil, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro e Toyo Setal. O estabelecimento, que já foi sede das três esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), fica no Centro Histórico do município. Tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE), o prédio fora projetado em 1898 pelo arquiteto francês Constante Mathelin. Eventos culturais, sociais e políticos também marcam a história da Intendência. As obras de revitalização iniciaram em 2018. Ao todo, serão gastos R$ 6 milhões nas reformas do patrimônio histórico, sede da prefeitura até 1986.