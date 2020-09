Supermercado faz abastecimento de carro elétrico em Santa Cruz do Sul

A família Schmitz começou no segmento supermercadista há apenas quatro meses, mas já está trazendo novidades ao setor: a unidade em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, conta com equipamento para abastecimentos de carros elétricos no estacionamento. Este é o segundo eletroposto na cidade. Segundo um dos proprietários do supermercado, Fernando Schmitz, a ideia de instalar o eletroposto veio depois de ficar três dias com um dos carros elétricos da Solled. Ele diz que os clientes poderão deixar seus veículos carregando de forma gratuita enquanto fazem as compras. Para cobrir os custos de energia elétrica do estabelecimento, a família também investiu em uma micro usina solar, que começará a funcionar a partir de novembro. Equipada com com 147 módulos e 58,80 Kwp de potência, a loja terá uma economia de até R$ 4.700,00 mensais.