Sob novo formato, Expointer 2020 terá início em 26 de setembro

Em um formato híbrido,De 26 de setembro a 4 de outubro, o evento ocorrerá de um jeito novo: as atividades presenciais no Parque Assis Brasil, em Esteio, como leilões e competições, acontecerão, mas serão acompanhadas pelo público de forma on-line. Ao lado do secretário de Agricultura Covatti Filho (e), o governador do Estado Eduardo Leite (d) comemorou os esforços para a realização da Expointer. "O Parque Assis Brasil hoje não recebe a visita de milhões de pessoas que já passaram por lá, mas vai até a casa delas, graças ao esforço digno de aplausos da Secretaria de Agricultura e das entidades parceiras". Ao todo, serão quatro canais na internet exibindo programações diárias da feira. Outros três espaços virtuais estarão voltados mais a negociações, reuniões e conversas entre expositores.