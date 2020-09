Agência dos EUA doa kits de higiene para moradores de Porto Alegre e Novo Hamburgo

Recém-chegado ao Rio Grande do Sul para assumir como cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen liderou a entrega de quase 700 kits de higiene e limpeza a moradores da Capital e de Novo Hamburgo. Os itens foram doados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). A comunidade do bairro Farrapos recebeu no sábado (29) os kits para proteção contra o novo coronavírus. "Estou muito contente e muito orgulhoso que o Consulado Geral dos Estados Unidos possa estar participando desta iniciativa tão importante para apoiar a comunidade gaúcha", destacou o cônsul-geral (foto), citando que a "solidariedade" na relação com o Brasil. "Nesse momento difícil de pandemia, dar suporte ao outro ficou ainda mais necessário", reforçou. Devido à chuva, a doação será concluída no próximo fim de semana. Usaid e Adra já fizeram doações a outros estados.