Banhistas lotam Praias do Rio de Janeiro em meio à nova alta de casos por Covid-19

as praias do Rio de Janeiro tiveram lotação de banhistas no final de semana. Apesar do prefeito da capital fluminense Marcelo Crivella ter liberado o banho de mar e a presença de ambulantes entre 7h e 18h, a permanência na areia não está permitida. Na zona sul carioca, as praias de Ipanema e Lebron ficaram cheias. As altas temperaturas, cujas máximas ultrapassavam os 30ºC, colaboraram para que a população desrespeitasse os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus.o estado do Rio de Janeiro é uma das três unidades federativas do País com aumento de infecções, ao lado de Tocantins e Amapá. O Brasil já tem mais de 120 mil mortes registradas durante a pandemia.