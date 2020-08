Mercado Público instala luzes de emergência em lojas e áreas comuns

Quem for ao Mercado Público, no Centro Histórico de Porto Alegre, vai notar algo diferente nas partes altas. A instalação de 478 pontos de luz, 377 luminárias e quatro centrais cumpriu o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI). O sistema, concluído esta semana, está nas mais de cem lojas e áreas comuns. O investimento de R$ 150 mil é da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc). A presidente da associação, Adriana Kauer, ressaltou a manutenção da execução mesmo com as dificuldades da pandemia. "Temos respeito pelas pessoas que trabalham e frequentam o Mercado, não iríamos deixar de cumprir o que prometemos à população, ao Ministério Público e ao município. Nossa parte sempre fizemos”, ressalta Adriana. O mercado teve n ova suspensão da concessão foi instalado em fevereiro para reforçar vigilância.