Motoristas recebem 330 kits de álcool em gel e máscaras em ação da Ufpel

Trabalhadores do aplicativo de corridas 99 que trabalham em Pelotas e cidades vizinhas receberam 330 kits de higiene para exercerem a função com segurança e respeito aos protocolos sanitários. Álcool em gel e máscaras de tecido foram entregues aos motoristas em uma ação da faculdade de Administração e de Turismo da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)especialmente quem passa dificuldades ou se encontra no grupo de risco. O projeto tem parceria com instituições públicas, outras unidades da Ufpel e também empresas privadas, caso da 99 Pop, que tomou conhecimento da iniciativa. Na foto, os trabalhadores da 99 recebem os kits em frente à Unidade Cuidativa da UFPel, parceira do App Seguro.