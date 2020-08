Respiradores doados pelo Papa Francisco já estão em UTI do hospital da Pucrs

Os quatro respiradores e um aparelho de ultrassom para exames de captação de imagens de tecidos ou fluxos sanguíneosjá estão na UTI e áreas do Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre. O emissário do papa foi Antonio Guizzetti, que visitou o São Lucas em Porto Alegre, conhecendo unidade de pesquisa que. A Esmolaria Apostólica do Vaticano e a associação Hope Onlus Association atuam nas doações. Para dar conta da demanda de casos do novo coronavírus, o hospital chegou a 46 leitos exclusivos para a pandemia, além de 104 unidades para a enfermaria. Em nota, o Vaticano declarou que a ação do papa Francisco "busca encontrar os meios necessários para salvar e curar muitas vidas humanas".