Trabalhadores do serviço postal americano protestam após cortes no setor

Protestos têm emergido em todo o território estadunidense pela proteção do serviço postal. Nos últimos dias, os trabalhadores dos correios se reuniram em Nova York, Flórida, Ohio, Califórnia, Washington, Carolina do Norte (foto) e diversos outros estados. Mais recentemente, nessa terça-feira (26), os manifestantes da união nacional se organizaram em New Castle, em Delaware. Os trabalhadores e clientes apontam lentidão e atrasos no serviço, após mudanças promovidas pelo chefe de Serviço Postal dos Estados Unidos, Louis DeJoy. Em meados de agosto, máquinas de processamento de pacotes e caixas de correio foram removidas, e a possibilidade de horas extras foi eliminada. DeJoy admitiu na sexta-feira (21) que não há planos para substituir a infraestrutura removida. Os manifestantes pedem pela demissão de DeJoy, além da pretensão de "salvar" os correios do presidente Donald Trump. Os estadunidenses devem realizar as eleições pelo sistema postal neste ano, devido à pandemia de Covid-19.