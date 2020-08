Ronaldinho e Assis desembarcam no Brasil após 171 dias

Após 171 dias no Paraguai,Recepcionado por fãs e contando com a ajuda de seguranças, os irmãos Moreira chegaram ao Brasil depois de serem presos pelo uso de passaportes paraguaios falsos. Na última segunda-feira (24), os irmãosuma autorização judicial para retornarem ao Brasil. Eles se encontravam em um hotel no centro de Assunção, capital do País,Anteriormente, o ex-craque e o irmão estiveram na cadeia Agrupación Especializada da Polícia Nacional, em Assunção, onde Ronaldinho foi flagrado, inclusive, jogando futebol com os demais detentos. Eles irão pagar uma multa de US$ 200 mil (R$ 1,12 milhão), que será descontada da fiança paga quando foram colocados em prisão domiciliar. E Assis terá de comparecer a cada quatro meses perante a um juiz brasileiro durante o período da pena suspensa.