Produtores doam hortaliças para cozinhas comunitárias da Lomba do Pinheiro

Produtores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul doaram mais de 30 caixas de hortaliças para cozinhas comunitárias e famílias da Lomba do Pinheiro, na zona Leste de Porto Alegre. Os alimentos foram doados por agricultores que participam da Feira Agroecológica do Menino Deus, também na Capital. Os alimentos orgânicos estão sendo cedido pelos produtores para ajudar a população carente durante a pandemia do novo coronavírus. A produção de hortaliças é abundante, o que facilita o compartilhamento do alimento. A ação acontece em parceria com o Comitê contra a Fome e o Vírus da Lomba do Pinheiro, que produz e distribui em torno de 2 mil "quentinhas" por semana na região. As marmitas são distribuídas todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e também aos sábados às famílias do bairro.