Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre lança serviço My Space

Quem quiser trabalhar ou descansar em um lugar diferente da sua casa pode ir até um hotel da Blue Tree Towers. A unidade Millenium Porto Alegre lançou um serviço My Space, com ambientação dos apartamentos para o desenvolvimento de trabalhos. Eles são adaptados da maneira que o cliente deseja. Projetado de acordo com as normas municipais de cada região, o serviço está disponível durante 24 horas. O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre afirma, ainda, que está seguindo o seu rigoroso protocolo de segurança e as regras do decreto de distanciamento controlado em função da pandemia da Covid-19 assinado pelo Governo do Rio Grande do Sul. No Estado, a Blue Tree Towers tem também unidade em Caxias do Sul.