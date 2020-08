Como estímulo ao exercício físico, macacos procuram por erva-mate no Gramadazoo

No intuito de manter os animais em atividade no Gramadazoo, os veterinários do zoológico tomaram uma iniciativa à gauchesca. Por causa das baixas temperaturas do inverno, os primatas foram instigados a procurarem por porongos recheados com folhas de erva-mate, amora, banana e amendoim espalhados nas dependências do local. O objetivo é estimular a prática do exercício físico dos animais. Bugios e macacos-aranha (este último proveniente do Norte do Brasil) também receberam folha de erva-mate, conhecida por ser fonte de nutrientes como vitamina B1, B6, C, D, E e minerais como ferro, fósforo potássio e manganês.o Gramadozoo segue sem internações hospitalares.