Clima gélido realça o ambiente característico da serra de Santa Catarina

O frio vem testando a resistência dos moradores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para equilibrar, a beleza da paisagem da serra catarinense com gelo emerge no flagrante do fotógrafo Mycchel Legnaghi, do São Joaquim Online (foto). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais geadas neste domingo (23) em áreas isoladas do território gaúcho e Sul, Meio Oeste e Planalto Norte catarinense. Neste sábado (22), a mínima foi de -3,4ºC em Serafina Corrêa. Em Santa Catarina, Bom Jesus da Serra registrou -4,3ºC. Aem Canela, São Francisco de Paula e São José dos Ausentes (confira o vídeo).