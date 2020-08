Com fogos de artificio, Convenção Democrata oficializa Biden como candidato

Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, uma queima de fogos de artifício marcou oA quinta-feira (20) foi de oficialização de Joe Biden (c) como representante do partido na disputa presidencial dos Estados Unidos, que ocorrerá no dia 3 de novembro. Acompanhado de sua esposa, Jill Biden (e), e de Kamala Harris (d), sua vice na chapa, Biden teceu críticas à gestão de Donald Trump durante seu discurso. "O atual presidente dos EUA escolheu um caminho de escuridão. É tempo para que 'nós, o povo' fiquemos juntos". Enquanto Trump tem 74 anos, Biden tem 77, e quem vencer a corrida à Casa Branca, tornará-se o presidente mais velho da história do País quando o mandato terminar em 2024.