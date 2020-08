Cruzes são afixadas em frente ao Piratini em protesto contra a volta às aulas

Diante de uma possível retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul,(19). Após o governo estadual divulgar calendário em que propõe para 31 de agosto ona Educação Infantil, professores, mães, pais e estudantes manifestaram contrariedade à medida. Cruzes foram colocadas no alambrado em frente à sede do Executivo (foto), a fim de retratar os riscos que crianças e demais profissionais envolvidos poderiam correr. Durante o protesto, uma das frases mais ouvidas foi "Escolas fechadas, vidas preservadas". O governo gaúcho, contudo, não descarta mas nem confirma o calendário, alegando ser apenas uma sugestão aos prefeitos.