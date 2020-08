McDonald's doa 100 mil lanches a trabalhadores da linha de frente

A rede de fast food McDonald's realizou a doação de 100 mil refeições para profissionais da linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus pelo Brasil. Ao todo, 104 cidades de 21 estados foram contempladas na campanha McObrigado, cujo objetivo é ajudar quem mais se arrisca neste momento. A ação atingiu 310 instituições no País. No Rio Grande do Sul, foram 5,6 mil lanches entregues para hospitais em sete cidades do Estado: Canoas, Porto Alegre, Lajeado, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. Na Capital, a ONG Misturaí e a Unidade de Saúde Modelo também receberam as doações. Entre os beneficiários, estão profissionais de saúde, caminhoneiros, catadores de materiais recicláveis e entidades que assistem a população mais suscetível a riscos.