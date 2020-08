Rodoviária de Porto Alegre passa a monitorar temperatura de passageiros

Como forma de combater a disseminação do novo coronavírus, a Estação Rodoviária de Porto Alegre passou a realizar a aferição da temperatura corporal de todos os passageiros ou visitantes que acessam a área de embarque. Isso é feito com a instalação de uma câmera de leitura térmica, instalada no acesso principal as boxes de embarque. A novidade não modificou a rotina de quem circula pelo local, uma vez que a câmera tem amplitude para leitura da temperatura de várias pessoas simultaneamente. Ao identificar temperatura igual ou superior a 38,7ºC, a câmera emite sinal identificando a quem se refere. Neste caso o passageiro ou visitante é orientado a buscar um serviço de saúde para investigação diagnóstica, não podendo embarcar. No final de julho, o Aeroporto de Porto Alegre já haviapor meio de uma câmera térmica.