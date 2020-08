Tendas são instaladas em Porto Alegre para conscientização da Covid-19

11 tendas sanitáriasOs postos estão espalhados em diferentes localidades da Capital e já se encontram em operação desde segunda-feira (17). Na foto, a tenda na Praça da Alfândega já realizava atendimentos no primeiro dia de serviço. Durante a semana, haverá pontos na esquina da Av. Cavalhada com a Otto Niemayer, Praça Cabo Valdecir de Abreu (no Viaduto São Jorge), Largo Glênio Peres, Praça Dom Feliciano, Praça da Alfândega, Terminal Triângulo e Viaduto Obirici. Nos finais de semana, na Praça México, Parque Farroupilha, Orla do Guaíba, Parque Marinha do Brasil, Orla de Ipanema, Praça Júlio Mesquita, Praça Malcon e Praça Mascarenhas de Moraes. A ação é feita em conjunto por Exército, Brigada Militar, Guarda Municipal, EPTC e Secretaria Municipal de Saúde.