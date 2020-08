Grupos de matriz africana fazem ritual no Mercado Público contra concessão

Abraço simbólico ao bará, assentamento que fica no centro do Mercado Público, em Porto Alegre, foi puxado nesta segunda-feira (17) por 17 unidades territoriais tradicionais, as casas de santo, de matriz africana contra o processo de concessão do empreendimento. Uma caminhada ocorreu no entorno do prédio, com acesso interno limitado devido à pandemia, ao som de tambores, rezas e cantos e com integrantes vestindo as típicas roupas brancas. Itanajara Almeida, coordenadora executiva do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Pontos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma) em Porto Alegre, diz que o ato quer, que analisam a concessão. Grupos que fizeram o ato são contra a mudança. "Afeta nossa identidade, ancestralidade e direito de ir e vir", explica ela. Nesta terça-feira (18), o TCE aprecia recurso da prefeitura contra liminar que suspendeu a. A. O secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, afirma que atendeu aos anseios dos grupos e teve elogios de "representantes que leram o edital".