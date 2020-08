Nova faixa exclusiva para ônibus entra em operação na Silva Só

A partir desta segunda-feira (17), a rua Silva Só terá, no sentido Norte-Sul, conta com 400 metros de faixa azul no trecho compreendido entra o viaduto Tiradentes e a Avenida Ipiranga. A preferência para ônibus será das 6h às 9h e das 16h às 20h. Táxis também terão direito de circular em ambos os horários. Já os demais veículos poderão transitar na faixa fora dos horários de pico. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão orientando durante um período os motoristas que trafegarem pela via nos próximos dias.

Os usuários de ônibus de Porto Alegre terão à disposição