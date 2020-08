Sala do Empreendedor oferece atendimento a empresários e MEIs em Porto Alegre

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae/RS) e o Banrisul, inaugurou, na última sexta-feira (14), a Sala do Empreendedor em sua sede em Porto Alegre. O espaço é destinado para atendimento de demandas de empresários e microempreendedores individuais, como formalização, alteração e baixa de MEI, oficinas e palestras sobre capacitação e gestão de negócios, orientações e auxílio referentes aos requisitos para emissão de alvará de saúde, orientação para emissão de notas fiscais, participação de licitações, entre outros. Neste momento, os serviços estão disponíveis de forma on-line. Após a pandemia da Covid-19, a Sala do Empreendedor funcionará de forma presencial das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, na avenida Júlio de Castilhos, nº 120, no Centro Histórico da Capital.