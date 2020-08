Obras de pequena hidroelétrica no Alto Uruguai gaúcho são concluidas

As obras da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Forquilha IV Luciano Barancelli, localizada entre os municípios de Maximiliano de Almeida e Machadinho, na região do Alto Uruguai gaúcho, foram concluídas e aguaram a realização dos testes "seco" e de carga para operar. As etapas precisam ser feitas para assegurar a o funcionamento dos equipamentos elétricos e mecânicos da usina no rio Forquilha. A Fepam já autorizou o enchimento do lago. Foram dois anos de construção, ao custo de R$ 74 milhões. O barramento construído tem um total 9,5 metros de altura e 282 de comprimento - o suficiente para segurar o lago de 41 hectares da área. Com três turbinas com potência de 4.351 kW cada e três geradores de 4.850 kVA, mais uma subestação elevadora de tensão para 69 kV, a usina tem uma potência instalada de 13 MW.